محافظة الإسكندرية تعلن عن مزايدات علنية.. اعرف التفاصيل

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت محافظة الإسكندرية الإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات" عن طرح المزايدات العلنية العامة الأتية:

جلسة يوم الأحد 30 /10 /2022

1_ عملية حق استغلال عدد (2) كافيتريا باستاد الإسكندرية الرياضي الدولي (كافيتريا كلوب هاوس_ كافيتريا المقصورة الرئيسية مدرج 3) بنطاق حي وسط.

-قيمة التأمين المؤقت لكل كافيتريا 15 ألف جنيه

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه

جلسة يوم الأحد 6 /11 /2022

2_ عملية حق استغلال منفذ شاطىء المندرة المجاني وبيع الخردوات بنطاق حي المنتزة ثان

-قيمة التأمين المؤقت 50 ألف

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه

جلسة يوم الأثنين 7 /11 /2022

3_ عملية حق استغلال كافيتريا ومطعم وممشى كليوباترا والمنطقة المنخفضة أسفل الكورنيش بنطاق حي شرق.

-قيمة التأمين المؤقت 2 مليون جنيه

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 3 آلاف جنيه

جلسة يوم الثلاثاء 8 /11 /2022

4_ عملية حق استغلال موقف إنتظار سيارات الإبراهيمية بنطاق حي وسط.

-قيمة التأمين المؤقت 200 ألف جنيه

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه

جلسة يوم الأربعاء 9 /11 / 2022

5_ عملية حق استغلال كافيتريا ومطعم ممر كامب شيزار والمنطقة الصخرية المجاورة لها أسفل رصيف الكورنيش بنطاق حي وسط.

_قيمة التأمين المؤقت 2 مليون جنيه

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 3 آلاف جنيه

جلسة يوم الخميس 10 /11 / 2022

6_ عملية حق استغلال موقف انتظار سيارات كامب شيزار بنطاق حي وسط.

_قيمة التأمين المؤقت 200 ألف جنيه

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه

جلسة يوم الأحد 13 /11 / 2022

7_ عملية حق استغلال مبنى مطعم وكافيتريا جليم بنطاق حي شرق.

_قيمة التأمين المؤقت 2 مليون جنيه

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 3 آلاف جنيه

جلسة يوم الأثنين 14 /11 / 2022

8_ عملية حق استغلال مبنى مطعم ستانلي والدور الأرضي والمنط بشاطىء ستانلي بنطاق حي شرق.

_قيمة التأمين المؤقت 500 ألف جنيه

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه

جلسة يوم الثلاثاء 15 /11 / 2022

9_ عملية حق استغلال موقف انتظار سيارات فتح الله المنتزة بنطاق حي المنتزة ثان.

_قيمة التأمين المؤقت 150 ألف جنيه

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه

جلسة يوم الثلاثاء 15 /11 / 2022

10_ عملية حق استغلال مبالة ركس بنطاق حي الجمرك.

_قيمة التأمين المؤقت 10 آلاف جنيه

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه

جلسة يوم الأربعاء 16 /11 / 2022

11_ عملية حق استغلال أماكن الإنتظار في ميدان الخرطوم بنطاق حي وسط.

_قيمة التأمين المؤقت 50 ألف جنيه

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه

جلسة يوم الأربعاء 16 /11 / 2022

12_ عملية حق استغلال أماكن الإنتظار أمام مستشفى مبرة العصافرة بشارع الملك حفني العصافرة بحري بنطاق حي المنتزة ثان

_قيمة التأمين المؤقت 10 آلاف جنيه

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه

جلسة يوم الخميس 17 /11 / 2022

13_ عملية حق استغلال أماكن الإنتظار أمام مرور محرم بك وأمام الفحص الفني للمرور بنطاق حي وسط.

_قيمة التأمين المؤقت 15 ألف جنيه

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه

جلسة يوم الخميس 17 /11 / 2022

14_ عملية حق استغلال أماكن الإنتظار في شارع المتحف اليوناني الروماني بنطاق حي وسط.

_قيمة التأمين المؤقت 15 ألف جنيه

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه

جلسة يوم الأحد 20 /11 / 2022

15_ عملية حق استغلال شاطىء الهانوفيل_ خدمة لمن يطلبها بنطاق حي العجمي.

_قيمة التأمين المؤقت 30 ألف جنيه

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه

على أن تقدم الطلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادي الاتحاد.

_رقم تليفون وفاكس/ 034234140

ويمكن الإطلاع على كراسات الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بديوان عام المحافظة أو عن طريق بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل.

ويسدد التأمين المؤقت الموضح أعلاه قرين كل عملية طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط ،يسدد التأمين النهائي لكل عملية طبقًا لكراسات الشروط والمواصفات.

وتتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية ،و آخر موعد لتقديم العطاءات حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه.