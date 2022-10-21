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ماكرون يعلن انسحاب فرنسا من المعاهدة المؤسسة للميثاق الدولى للطاقة

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 04:15 م
ماكرون يعلن انسحاب فرنسا من المعاهدة المؤسسة للميثاق الدولى للطاقة ماكرون
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، انسحاب باريس من المعاهدة المؤسسة للميثاق الدولي للطاقة، وفق ما نقلت وسائل إعلام فرنسية.

من ناحية أخرى، أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن قادة الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتفقوا على "العمل على إجراءات" تستهدف وقف ارتفاع أسعار الطاقة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين "لدينا الآن خريطة طريق جيدة جدا"، بينما تحدث رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال عن "الاتفاق على حزمة من الإجراءات" التي يجب الآن "التعامل معها بدقة".

وكتب ميشال على تويتر: "الوحدة والتضامن يسودان. اتفاق على العمل على تدابير لاحتواء أسعار الطاقة للمنازل والشركات"، دون أن يخوض في مزيد من التفاصيل.

 

 

 


ماكرون

فرنسا

المعاهدة المؤسسة للميثاق الدولي للطاقة

باريس

ازمة الطاقة



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