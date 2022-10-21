للرجال.. أطعمة تحميك من التهاب الخصية أبرزها الأسماك

كتبت فاطمة ياسر

يتعرض ببعض الرجل للإصابة بالتهاب في الخصية ، وهذا المرض يعرضهم لعدم القدرة علي التبول، والشعور بألم يصعب تحمله في الكثير من الأحيان، ولذا يجب علي الرجال اتباع بعض العادات التي تقلل من فرص الإصابة، ويتم ذلك عن طريق تناول الرجال لبعض الأطعمة التي من دورها هذا الأمر.

ولذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع “VERYWELLHEALTH”، أبرز وأهم الأطعمة التي من دورها تقليل الإصابة بالتهاب الخصية عند الرجال، ومنها: -الأسماك: تحتوي علي الأوميجا3، التي من دورها تعزيز وتقوية لجهاز المناعي للجسم، والخلايا المناعية، وتعمل علي زيادة نشاط خلايا الدم البيضاء، ولذا تناولك للأسماك يحد من الإصابة بالتهاب الخصية.

-اللحوم الحمراء: فهي تحتوي على نسبة مرتفعة من الزنك، وهذا العنصر من العناصر المهمة للجسم، والتي تساعد بشكل كبير علي تقوية الجهاز المناعي وزيادة إنتاج خلايا الدم البيضاء، وهذا يساهم في تقليل الإصابة بالالتهابات بشكل عام، فيالخصة بشكل خاص، ولذا عليك تناول اللحوم الحمراء، ولكن خالية الدهون.