لجنة 1922 تقر شروط قيادة "المحافظين".. ومتوقع إعلان رئيس وزراء لبريطانيا الاثنين

كتبت : نهال أبو السعود

استقالت ليز تراس من منصبها كرئيسة لوزراء بريطانيا، قائلة إنها تتوقع تعيين بديل لها بحلول نهاية الأسبوع المقبل، ووضع السير جراهام برادي، رئيس لجنة عام 1922 لأعضاء حزب المحافظين، الذين يقررون قواعد مسابقة القيادة، القواعد مساء الخميس على النحو التالي:

قواعد الترشح:

سيحتاج المرشحين ما لا يقل عن 100 ترشيح للشروع في الاقتراع ، وفقًا لقواعد جديدة تقررها لجنة من النواب وتنتهي فترة قبول الترشيحات الساعة 2 بعد الظهر يوم الإثنين.

إذا وصل اثنان أو ثلاثة مرشحين إلى الحد الأدنى - وهو أمر ممكن - فستكون هناك جولتان من التصويت من أعضاء البرلمان، حيث سيتم إجراء التصويت الأول يوم الاثنين في الساعة 3.30 مساءً مع إعلان النتائج في الساعة 6 مساءً وستجرى جولة إرشادية ، إذا لزم الأمر ، في ذلك المساء ، والنتيجة النهائية في الساعة 9 مساءً وسيستمع أعضاء البرلمان إلى برامج المرشحين لكنها ستكون خلف الأبواب المغلقة.

استشارة على نطاق أوسع

بالرغم من رغبات العديد من نواب حزب المحافظين لكنهم لن يتمكنوا من التصويت ما لم يحصل أكثر من مرشح واحد على 100 ترشيح أو أكثر لذا أشار الحزب الى انه سيتم إجراء اقتراع للأعضاء عن طريق "التصويت الآمن عبر الإنترنت"، وسيغلق في الساعة 11 صباحًا يوم الجمعة 28 أكتوبر وستعلن النتيجة في وقت لاحق من ذلك اليوم.

تضم لجنة عام 1922 هيئة تنفيذية مكونة من 18 عضوًا يتم انتخاب أعضائها من قبل جميع أعضاء البرلمان المحافظين باستثناء أعضاء الحكومة. يدير الجانب البرلماني من مسابقة القيادة. عادة ما يكون مجلس الحزب ، الذي يضم رئيس الحزب وكبار المسؤولين والأقران والنواب.

إذا وصل مرشح واحد فقط إلى عتبة المائة ترشيح فسيصبح قائد لحزب المحافظين دون المرور بخطوة الاستشارة عبر اقتراع الانترنت

ومن المتوقع أن يخوض سوناك ، الذي خسر أمام تراس في سباق القيادة السابق ، وحصل على أكثر من 20 تصديقا مساء الخميس، كما انه من المرجح أن يترشح بوريس جونسون مرة أخرى ، وفقًا لمصادر قريبة من رئيس الوزراء السابق بالإضافة الى موردونت التي لديها لديه عدد قليل من التأييد بالفعل.

ووفقا للجارديان قال برادي إنه يأمل أن تنتهي العملية بحلول 28 أكتوبر الجمعة المقبل مشيرا الى ان النتيجة يمكن أن تأتي في وقت أقرب بكثير ربما حتى ليلة الاثنين.