اليوم السابع
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طرق العلاج من الإدمان مجانًا وفى سرية تامة.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 08:00 ص
طرق العلاج من الإدمان مجانًا وفى سرية تامة.. اعرف التفاصيل الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

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يستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق، فى إتاحة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية، من خلال التقدم للعلاج عن طريق الخط الساخن "16023"، حيث يجرى توفير الخدمات العلاجية من خلال المراكز التابعة للصندوق أو الشريكة مع الخط الساخن.
 
 
1- يتصل الشخص  المدمن أو أحد أفراد أسرته على الخط الساخن رقم "16023"، لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى، طوال أيام الأسبوع، وعلى مدار الساعة.
 
2- يقوم بالرد  فريق متخصص على المكالمات الواردة
 
3- تتنوع الخدمات التي يقدمها الصندوق بين توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج بالمجان وسرية تامة.
 
4- يوفر الصندوق خدمات المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.
 
5- تتضمن خدمات العلاج الدعم النفسي وخدمات طبية، وكذلك برامج إعادة التأهيل وبرامج الوقاية من الانتكاسة.
 
6- يتم تحويل المرضى الى المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة الإدمان او الشريكة مع الخط الساخن "16023" .
 
7- توفير 28 مركز علاجي متخصص في 17 محافظة حتى الآن
 
8- توفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية.
 
وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة للتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات، وذلك إيمانًا منها بدور الإعلام في الدفاع عن المجتمع، ومواجهة الظواهر المهددة لسلامته.
 
وترتكز الحملة، التى ستنطلق عبر وسائل المتحدة الإعلامية المتنوعة، على توعية المصريين في البيوت بشكل علمي لاكتشاف وجود متعاطي مخدرات، والتعامل معه، ووسائل العلاج المختلفة، وتوعية الأجيال الجديدة منذ الصغر بخطورة المخدرات وتسببها في تدمير الكثير من الأسر، حيث أن مواجهة الإدمان وتعاطي المخدرات بالتوعية، لا يقل أهمية عن مواجهة الشائعات التي تهدف إلى تدمير الدولة، ولا يقل أهمية عن مواجهة الإرهاب، والتعامل مع وجود متعاطي مخدرات في المنزل له أساليب وطرق علمية.
 
وستقوم المتحدة للخدمات الإعلامية، بتوعية الجمهور بهذا عبر المتخصصين وذوي الخبرة، مع الالتزام الكامل بالمعايير المهنية والأخلاقية للإعلام في تناول مثل هذه الموضوعات الهامة.

التضامن

صندوق مكافحة الإدمان

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مرضى الإدمان

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التوعية بأضرار المخدرات



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