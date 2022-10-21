اليوم السابع
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الجمعة، 21 أكتوبر 2022 05:53 م
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ضبط راكب بمطار القاهرة بحوزته أسلحة بيضاء وطلقات لسلاح ناري

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 05:43 م
ضبط راكب بمطار القاهرة بحوزته أسلحة بيضاء وطلقات لسلاح ناري جانب من المضبوطات
كتب محمود عبد الغني

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ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، راكب أجنبي من أصل مصري بحوزته أسلحة بيضاء وطلقات نارية ومنظار.
 
أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من فرانكفورت، استوقف أشرف عبد الحميد رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه.
 
وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من عماد حمدي مأمور الجمرك وسامح سيد رئيس القسم واللذان تلاحظ لهماوجود ما يشتبه أن يكون أسلحة بيضاء، قام جورج الفونس مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف هانيمحمود مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر عن ضبط ٢ خنجر و سيف ذو نصل حاد وطلقتين لسلاح ناري عيار ٩ مل ونظارة ميدان افاد تقرير الرائد محمد قنصوة من ادارة الحماية المدنية بالمطار بانه محظور حيازتهم ويلزم لدخول نظارة الميدان تصريح. 
 
أمر حسين هيكل مدير الإدارة الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٢٣ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي احال الراكب للنيابة المختصة.
 
 
 
 

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