سائق حفار تسبب في كسر ماسورة غاز في أطفيح: "ماكنتش أقصد"

كتب بهجت أبو ضيف

ذكر سائق حفار تم ضبطه، لاتهامه بكسر ماسورة غاز طبيعي في أطفيح، أنه لم يقصد التسبب في كسر الماسورة، وذكر أنه أثناء أداء عمله في الحفر بمكان الواقعة، فوجئ بكسر الماسورة، فسارع لإبلاغ جهة عمله، وتم إخطار المختصين من شركة الغاز، لمنع التسريب.

وتحفظ رجال المباحث على الحفار المتسبب في كسر الماسورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد تعرض ماسورة غاز طبيعي للكسر بمنطقة أطفيح، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن سائق حفار تسبب في كسر الماسورة خلال عمله، وبضبطه اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.