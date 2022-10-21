رصف طريق أبو حاكم وعدد من الطرق فى الحسينية بالشرقية بتكلفة 43 مليون و500 ألف جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل أعمال الرصف والتوسعة الجارية بطريق "أبو حاكم / ميت أبو علي / طاروط" بطول 8.5 كم وبتكلفة 34 مليون جنيه ،وكذلك أعمال الرصف والتطوير الجارية داخل مدينة الحسينية وذلك ضمن إعتمادات الخطة الإستثمارية للعام المالي 2022 / 2023 لإستعاده الوجه الجمالي والحضاري لمدن محافظة الشرقية.

أكد محافظ الشرقية، أن المحافظة جاده في تنفيذ خطة التطوير والتجميل وخلق محاور مرورية جديدة وإنشاء طرق بديلة تُساهم في توفير الوقت والجهد علي المسافرين.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة الطرق والنقل أنه جاري الإنتهاء من أعمال فرد الرمال ووضع طبقات الأساس وجزء من الطبقه الأسفلتية بالمرحلة الأولى من طريق أبو حاكم / ميت أبو علي بطول 4.5 كم وبتكلفة مبدئيه 20 مليون جنيه وذلك بعد الإنتهاء من أعمال تغطية ترعة شرويدة بطول 4200 متر بدءاً من موقف أبو حاكم وصولاً لقرية ميت أبو علي بمركز الزقازيق تمهيداً لأعمال الرصف وفتح الطريق أمام عبور السيارات والمارة.

أوضح وكيل وزارة الطرق والنقل أن أعمال الرصف الجارية تتم بالجزء المغطي من الطريق وتم توصيل جميع المرافق وجاري التنسيق حالياً مع شركة الغاز الطبيعي للبدء في أعمال التوصيل على أن تنفذ الأعمال عبر طريق الخدمات ليتم توصيل المرافق للأهالي من خلاله وتقوم المحافظة بإدراجه بخطه الرصف الجديدة عقب توصيل مرفق الغاز الطبيعي للمنازل.

أضاف وكيل وزارة الطرق والنقل أنه جاري تنفيذ المرحلة الثانية من الطريق والتي تبدأ من قرية ميت أبو علي وصولاً لقرية طاروط بطول 4 كم وبتكلفة مبدئية 14 مليون جنيه ليمثل محوراً مرورياً جديداً يربط بين طريق منيا القمح / الزقازيق مع طريق بلبيس / الزقازيق الصحراوي ماراً بقريتي ميت أبو علي وطلحة بردين وكذلك الربط بين طريق بلبيس / القاهرة الصحراوي وبلبيس / الزقازيق ولتخفيف حدة الزحام داخل مدينة الزقازيق وتوفيراً للوقت والجهد.

كما تابع المحافظ مع المهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية معدلات أداء أعمال كشط الاسفلت القديم بشوارع ( ترعة سراج - المدارس - المركز - بوسعيد - الشادر) بمدينة الحسينية تمهيدا لأعمال الرصف والتطوير بتكلفة 43 مليون و 500 ألف جنيه ،بإجمالي أطوال 2.2 كم ومتوسط عرض ما بين 10 إلى 15 متر وبتكلفة 9.5 مليون جنيه بالإضافه لتطوير ورفع كفاءة مدخل المدينه وذلك لاسراع الخطي في تنفيذ كافة الأعمال وفتح الشوارع أمام حركة السيارات وعبور المواطنين

شدد المحافظ علي وكيل وزارة الطرق والنقل بالتنسيق مع رئيس مركز الحسينية بمضاعفة الأعمال وتكثيف ورديات العمل بالطرق الجاري رصفها ورفع كفاءتها لسرعة الإنتهاء منها طبقا للجدول الزمني المحدد والالتزام بتطبيق المواصفات القياسية في العمل.