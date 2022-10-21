دير مار جرجس "الرزيقات" يعلن عن مواعيد التخييم خارج الدير

الأقصر - أحمد مرعى

أعلن دير الشهيد العظيم مارجرجس الروماني بجبل الرزيقات بمركز أرمنت جنوب الأقصر، عن بدء الاحتفال بعيد تكريس أول كنيسة باسم الشهيد مارجرجس بمدينة اللد بفلسطين بديره العامر بجل الرزيقات ابتدءا من 10 نوفمبر وحتى 16 نوفمبر من الشهر المقبل.

وأكد مسئولو الدير، أن بدء التخييم خارج الدير سيبدأ في اليوم الأول الموافق 1 من شهر نوفمبر القادم داخل أسوار الدير مطالباً الجميع بالالتزام بالمواعيد المحددة.

ومن المقرر أن تستمر الفعاليات لمدة 7 أيام علي أن تختتم فى 16 نوفمبر القادم، وذلك بناءاً على تعليمات قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، واللجنة البابوية المشرفة على احتفالات الدير، والتي يترأسها نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي للدير، ونيافة الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، ونيافة الأنبا يؤانس أسقف أسيوط.