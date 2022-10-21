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خليك واعى.. الحكومة تنفى رفع سعر رغيف الخبز المدعم نتيجة الأزمة العالمية

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 06:05 م
خليك واعى.. الحكومة تنفى رفع سعر رغيف الخبز المدعم نتيجة الأزمة العالمية الحكومة تنفى رفع سعر رغيف الخبز المدعم

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار برفع سعر رغيف الخبز المدعم نتيجة أزمة الغذاء العالمية بدءاً من الشهر القادم، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء.
 
الحكومة تنفى رفع سعر رغيف الخبز المدعم نتيجة أزمة الغذاء العالمية
الحكومة تنفى رفع سعر رغيف الخبز المدعم نتيجة أزمة الغذاء العالمية

 

دعم الخبز
دعم الخبز
 
أكدت وزارة التموين، أنه لا صحة لرفع سعر رغيف الخبز المدعم نتيجة أزمة الغذاء العالمية بدءاً من الشهر القادم، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن، مُشددةً على استمرار نظام صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ5 قروش فقط دون أي زيادات، وهو النظام الذي يستفيد منه 71 مليون مواطن، على أن تتحمل الدولة فارق التكلفة الإنتاجية، وكذلك فارق الزيادة في أسعار القمح المحلي والمستورد في ظل أزمة الغذاء العالمية، مُوضحةً أن قيمة دعم الخبز السنوية تبلغ 51 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تصل ميزانية دعم الخبز إلى 73 مليار جنيه خلال العام الحالي، مُشيرةً إلى شن حملات رقابة دورية على جميع المخابز، لضمان مطابقة الخبز المدعم لكافة معايير الجودة، مع تطبيق العقوبات والغرامات المقررة على المخالفين.
 

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