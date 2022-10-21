اليوم السابع
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أطعمة يجب تناولها لتجنب نقص فيتامين ب 12.. منها الشوفان والدجاج

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 12:00 ص
أطعمة يجب تناولها لتجنب نقص فيتامين ب 12.. منها الشوفان والدجاج حليب الشوفان
كتب – حسام الشقويرى

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يتطلب جسمنا مجموعة من المغذيات الكبيرة والمغذيات الدقيقة ليعمل على النحو الأمثل، و أي نقص غذائي في الجسم يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من الأمراض الصحية، و من بين النقص في الفيتامينات المختلفة، أحد أكثر أوجه النقص شيوعًا هذه الأيام هو فيتامين ب 12 ، و يعتبر فيتامين ب 12 أحد أكثر العناصر الغذائية حيوية للجسم ، وهو مهم لمجموعة من وظائف الجسم ؛ بدءًا من تنظيم التمثيل الغذائي للخلايا إلى إنتاج خلايا الدم الحمراء ولا ينتج جسم الإنسان فيتامين ب 12 بمفرده ؛ لذلك ، يجب على المرء أن يحصل على الفيتامين من خلال نظامه الغذائي، وفقا لما نشره موقع food.ndtv

 

تناول هذه الأطعمة لتجنب نقص فيتامين ب 12:

منتجات الألبان

بالنسبة للأشخاص النباتيين ، تعد منتجات الألبان مثل اللبن  وحليب الصويا المدعم خيارات جيدة للحصول على فيتامين ب 12. من بين جميع أنواع الجبن ، يعتبر جبن الإيمنتال والجبن السويسري والجبن القريش من أهم مصادر فيتامين ب 12. هذه الأطعمة متوفرة بسهولة ويمكن تناولها في أي وقت من اليوم.

بيض

إذا كنت نباتيًا لا يمانع في تناول البيض ، فإليك بعض الأخبار الجيدة لك. يمكنك الآن الحصول على فيتامين ب 12 عن طريق إضافة البيض إلى نظامك الغذائي اليومي. يعد تناول البيض المسلوق في وجبة الإفطار أو في شكل سلطات في الغداء أو العشاء طريقة جيدة لضمان التدفق المستمر لفيتامين ب 12. يمكنك حتى إضافة البيض في الحساء والمقلية لتعزيز قيمتها الغذائية.

تونة

بخلاف توفير أوميجا 3 والبروتينات ، يقال إن التونة تحتوي على فيتامين ب 12 بكميات كبيرة. تعد إضافته إلى نظامك الغذائي اليومي وإقرانه بالبيض بمذاقات مختلفة طريقة ممكنة لجني فوائده.

جمبري

لا يتم تحميل الجمبري بالكولين المغذي فقط ، والذي يساعد على تعزيز صحة القلب والدماغ ، ولكنه أيضًا ناقل كبير للبروتينات الخالية من الدهون وفيتامين ب 12. يمكنك تقديمها مع الخضار المشكلة المشوية أو في السلطات.

الحبوب المدعمة

الكثير من حبوب الشوفان والنخالة والقمح الكامل في الوقت الحاضر تأتي مدعمة بفيتامين ب 12. يمكن أن تساعدك هذه الحبوب المدعمة في الحصول على القيمة اليومية لفيتامين ب 12. امزجها مع الحليب لزيادة الحاصل الغذائي لوجبتك.

الدجاج

من بين الأطعمة الحيوانية ، يعتبر الدجاج مصدرًا حيويًا لفيتامين ب 12. يعد أيضًا مصدرًا للبروتين الخالي من الدهون ، إضافة الدجاج إلى نظامك الغذائي هو طريقة أخرى للتأكد من أن جسمك لا يعاني من نقص التغذية.

 

 


الدجاج

الشوفان

التونة



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