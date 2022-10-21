حملات مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بنطاق أحياء الإسكندرية

شنت أحياء الإسكندرية، حملات مكبرة وذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية في المحافظة بمواصلة إزالة أعمال البناء المخالف والتصدي لها بكل حزم والقضاء عليها فى المهد وعدم التهاون مع أى مخالفة.

وشن حي العامرية ثان برئاسة محارب هيلع حملة مكبرة لإزالة أعمال البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد، حيث تم إزالة أعمال بناء مخالف بدون ترخيص عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض وبداخلها سملات خرسانية بالكينج بحري شارع قرطبة وإيقاف أعمال بناء مخالف شارع قرطبه متفرع من طريق الكافورى والتحفظ على عدد كمية من الحديد وكذا إزالة اسوار من الطوب الابيض بالكينج بحري على مساحة 100م فضلا عن إزالة أسوار من الطوب الابيض بقرية فلسطين.

ونفذ حي المنتزه ثان برئاسة هدي أبو كليلة، حملة مكبرة لإيقاف أعمال بناء مخالف شملت فك شدة خشبية بالعقار الكائن شارع ملك بالمندرة بحري وكذا إيقاف أعمال بناء مخالف بأحد العقارات بمنطقة العصافرة قبلي والتحفظ علي معدات البناء المستخدمة فى المخالفة.

وقام حي وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بالعقار الكائن شارع الناصر محمد عبارة عن بناء شخشيخه للاسانسير تم ازالتها في الحال ،و التحفظ علي كمية من الاسمنت وحديد التسليح.

وشهد حي الجمرك برئاسة اللواء وليد البيلي حملة مكبرة تمكنت من ايقاف اعمال ترميم بدون ترخيص بالعقار الكائن 83 عثمان أباظه تقاطع ابن جبير - اللبان والتحفظ على كمية من الأسمنت.