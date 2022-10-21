تموين الأقصر تحرر 27 محضرا فى حملات على المخابز والمحلات بالمدن المختلفة

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، حملات مكثفة بالإدارات المختلفة مما أسفر عن تحرير 27 محضر ومخالفة متنوعة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، بتشديد الرقابة على الأسواق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

ويقول الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه قامت إدارات إسنا والزينية والقرنة والطود، بحملة تموينية أسفرت عن تحرير ( 27 ) مخالفات من بينهم، ضبط مخالفة إثبات مبيعات وهمية لعدد 2915 رغيف، وضبط 2 مخالفة عدم مزاولة النشاط على الوجه المعتاد لتجار تموين، وفى إدارة تموين الطود تم ضبط مخالفة أرز ناقص الوزن 250 جرام فى الكيلو وتم ضبط 50 كيلو، وضبط 2 عدد غلق لمشروع جمعيتي في مواعيد العمل بدون عذر، وضبط عدد 11 عدم الإعلان عن الأسعار، وضبط عدد 4 مخالفات عدم وجود شهادة صحية، وضبط مخالفة نقص وزن، وضبط 3 مخالفات خبز غير مطابق للمواصفات، وضبط مخالفة عدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، وضبط مخالفة عدم إعطاء بون صرف.

وفى نفس السياق قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، حملات تموينية مكثفة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، بتشديد الرقابة على الأسواق، وعليه قامت إدارة القرنة وإدارة الطود بحملة تموينية، نجحت فى ضبط محاولة تصرف فى طن و400 كيلو دقيق مخابز مدعم، وتحرير 8 محاضر ومخالفات متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

ويقول الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه أسفرت تلك الحملات عن تحرير ( 8 ) مخالفات من بينها الآتى:- (ضبط عدد 10 كرتونه كيك في 12 علبه بدون فواتير ومجهولة المصدر - ضبط 1 تصرف في 28 شيكارة زنة 50 كيلو، بإجمالي طن و400 كيلو دقيق مخابز مدعم - ضبط عدد 2 عدم الإعلان عن الأسعار - ضبط عدد 1 عدم وجود قائمة - ضبط عدد 2 عدم وجود شهادة صحية - ضبط 1 نقص وزن).