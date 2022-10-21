تمريض القناة تفوز بتمويل مشروعين من وحدة إدارة المشروعات بالتعليم العالى

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، فوز كلية التمريض جامعة قناة السويس بتمويل مشروعين "بنوك الأسئلة و"تطوير نظم تقييم الاختبارات العملية والشفهية" من وحدة إدارة المشروعات التابعة للوزارة التعليم العالي .

وقدم الدكتور ناصر مندور التهنئة لكلية التمريض بداية من الدكتورة وفاء عبد العظيم الحسيني عميد الكلية وللسادة أعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالكلية التمريض متمنياً مزيد من التوفيق والنجاح لجامعتنا .

ومن جانبها حرصت الدكتورة وفاء عبد العظيم على تقديم الشكر لرئيس الجامعة على دعمه الكبير للكلية مؤكدة أن تلك المشروعات تأتي في إطار خطة تطوير نظم القياس والتقويم التي تشمل تطوير منظومة الإختبارات من إنشاء بنوك الأسئلة و إعداد الإختبارات الإلكترونية وتطوير الإختبارات العلمية والتطبيقية مما يساهم في رفع مستوى المنظومة التعليمية .