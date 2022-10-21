تطبيق Cop27 متاح حاليا على الهواتف المحمولة.. اعرف التفاصيل "صور"

كتبت ــ منال العيسوى

أتاحت الرئاسة المصرية لقمة المناخ عبر موقعها الإلكترونى خدمة الأبلكيشن الخاص بـ cop27 كتطبيق خاص داخلى لخدمة الزوار بشكل مختلف. وخاصة أنه لم يتبق على انطلاق المؤتمر سوى 14 يوما وستنطلق الفعاليات فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ بمشاركة 197 طرفا من أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ .

مؤتمر تغير المناخ فى كل دورة يعقد فيها يتم تصميم موقع إلكترونى خاص بالمؤتمر للدولة المضيفة، وكذلك تطبيق إلكترونى للهواتف المحمولة خاص بتيسير أعمال المؤتمر والذى أصبح متاح حاليا تنزيله بدءا للاستخدام، ولا يحتاج سوى البيانات الشخصية كما هى فى جواز السفر أو البطاقة الشخصية .

جدير بالذكر، أن الموقع الإلكترونى والأبلكيشن تم بالتعاون بين وزارة البيئة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كجزء من التعاون وخطوات الاستعداد بين الوزارتين لتنظيم استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ القادم cop27.