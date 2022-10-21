وأفادت الوكالة - حسبما ذكر راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - بأن بولندا استقبلت أمس الخميس نحو 24 ألفا و700 لاجيء من أوكرانيا، فيما غادر نحو 20 ألفا و300 شخص للعودة إلى أوكرانيا ليصل إجمالي العائدين إلى أكثر من 5.36 مليون شخص.



وكانت بولندا قد مررت في مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.