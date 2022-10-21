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القومي للمرأة وقصور الثقافة ينظمان أمسية ثقافية في قرية حانوت بزفتى

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 10:31 ص
القومي للمرأة وقصور الثقافة ينظمان أمسية ثقافية في قرية حانوت بزفتى جانب من الفعالية
الغربية ــ فريق المحافظات

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تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، فعاليات الأمسية الثقافية التي نفذها المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، في قرية حانوت بمركز زفتى، ضمن الجهود المبذولة في محور التنمية البشرية وبناء الإنسان بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكد رحمي أن هذه الأمسيات تشمل عروضا فنية وثقافية، تتناول رسائل أساسية تخص المشروع القومي لتنمية الأسرة، حيث استهدفت هذه الأمسيات عدد 500 من السيدات، الرجال والأطفال بعدد من  القرى التي تشملها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كواحدة من حملات التوعية التي تستهدف نشر رسائل المشروع القوي لتنمية الأسرة المصرية، والتي تحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية والوزارات والهيئات المعنية وعلى رأسها وزارة الثقافة والمجلس القومي للمرآة ، مثمنا جهود الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في هذا الصدد .

ومن جانبها أكدت الدكتورة صفاء مرعي رئيس فرع المجلس القومي للمرأة بالغربية أن العروض الثقافية المقدمة خلال هذه الأمسيات تم صياغتها ببساطة لتعرض من خلال العرائس المتحركة لتشكيل حوار تفاعلي مباشر مع الجمهور، كما تشمل الأمسية فقرات الإنشاد الديني والأغاني الوطنية بالإضافة إلى تنظيم ورش رسم وتلوين على هامش هذه الأمسيات.

 

 

 


محافظ الغربية

حياه كريمه

زفتي

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