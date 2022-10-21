وأكدت الوزراة -في تقريرها اتساع نطاق انتشار الوباء في مناطق جديدة وصلت إلى منطقة برج البراجنة في منطقة بعبدا التابعة لمحافظة جبل لبنان، بعدما كان تمركز بؤر الإصابات في مناطق الشمال، حيث رصدت الوزارة الوباء في 29 بؤرة حتى الآن.

ولم تسجل الوزارة أي وفيات جديدة اليوم ليظل العدد ثابتا عند 5 وفيات منذ ظهور الوباء في البلاد.