الشمس تتعامد على وجه تمثال رمسيس الثانى بالمتحف المصرى الكبير

كتب محمد أسعد

وكانت الدراسات والتجارب قد أجريت على هذه الظاهرة عام 2019، وأعلن عنها المتحف للجمهور عام 2020، حيث تتعامد الشمس مرتان فى العام 21 فبراير و21 أكتوبر.

والجدير بالذكر أنه بعد الافتتاح الرسمى للمتحف، ستقام فاعلية احتفالًا بتعامد أشعة الشمس علي وجه الملك رمسيس الثاني، على أن تُضَمّ هذه الفاعلية إلى برنامج زوار المتحف، التى تقام فى ساحة المتحف المصرى الكبير كل عام، والتى يمكن ربطها بالفاعلية الحضاريه الأصلية بمعبد أبى سمبل؛ من أجل العمل على مزيد من تنشيط السياحة الثقافية المحلية والدولية.