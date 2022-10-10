شاهد تمثال رمسيس الثاني الفائز بأفضل قطعة أثرية عن شهر أكتوبر بمتحف الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تجري مسابقة شهرية لثلاث قطع في متحف آثار الغردقة، ويختار المحبون للآثار المصرية عبر صفحات السوشيال ميديا أفضل تلك القطع لتفوز بأفضل قطعة اثرية لهذا الشهر الجاري، وخلال شهر أكتوبر الجاري فاز تمثال للملك رمسيس الثاني بافضل قطعة في متحف الغردقة..تعرف علي تلك القطعة .

كان يطلق عليه أسم رمسيس الأكبر، كان الفرعون الثالث من حكام الأسرة التاسعة عشر، وينظر إليه على أنه الفرعون الأكثر شهرة والأقوى طوال عهد الإمبراطورية المصرية حيث سماه الحكام اللاحقين له بالجد الأعظم.

قاد الملك رمسيس الثاني عدة حملات عسكرية إلي بلاد الشام وأعاد السيطرة على كنعان، ومن أشهر المعارك التي خاضها معركة قادش ضد الحيثيين بمدينة قادش التي تقع على الضفة الغربية لنهر العاصي جنوب بحيرة حمص بعده كيلومترات في سورية وانتهت المعركة بعقد معاهدة صلح بين الطرفين.