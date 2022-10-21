الداخلية تضبط 1705 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة باشراف اللواء محمد فتح الله مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1705) قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط قضية حجب سلع إستراتيجية بمضبوطات (4,250 طن دقيق أبيض"عينى") ، (469) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات (38,200 طن دقيق أبيض "عينى" – 57,153 طن "زيت – أرز – سكر – مسلى – أعلاف – أسمدة – شيكولاتة - لحوم" – 1800 عبوة مقرمشات – 28800 قطعة بسكويت – 19222 عبوة سجائر ) ، وكذا (722) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (21 قضية دقيق بلدى مدعم "مستندى – عينى" – 181 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 191 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 23 قضية توقف عن الإنتاج – 306 قضية متنوعة أخرى) .. بمضبوطات بلغت (12,050 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 2,850 طن دقيق بلدى مدعم "عينى" – 2000 رغيف بلدى مدعم "عينى") ، وكذا ضبط (24) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (2,480 طن "سكر مُدعم" – 53600 لتر مواد بترولية – 1100 عبوة زيت تموينى) بحجم مضبوطات سلع غذائية بلغت إجمالى (117,083 طن "مستندى – عينى") عبارة عن (10,500 طن دقيق بلدى "مستندى" – 4,500 طن دقيق بلدى "عينى" - 2,480 طن "سكر مدعم" – 42,450 طن دقيق أبيض "عينى" – 57,153 طن "زيت – أرز – سكر – مسلى – أعلاف – أسمدة – شيكولاتة - لحوم"( ، وكذا (53600 لتر مواد بترولية – 1100 عبوة زيت تموينى – 2000 رغيف بلدى مدعم "عينى" – 28800 قطعة بسكويت - 19222 عبوة سجائر) كان أبرزها ضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة ، وبحوزته كمية قدرها (10 طن دقيق أبيض "عينى" – 7,915 طن "سكر حر – زيت طعام – مسلى") معبأة داخل عبوات وشكائر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المعلن لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت الجهود في ضبط (المدير المسئول عن مخزن تابع لمخبز سياحى) بمحافظة الجيزة ، وبحوزته كمية قدرها (25,6 طن دقيق أبيض "عينى") وعدم الإعلان عن أسعار الخبز بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة وضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى) بمحافظة شمال سيناء ، لتصرفه في كمية قدرها (8,2 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى") قام المذكور بالتصرف فيها ببيعها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الدعم المقرر و ضبط (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة سوهاج ، وبحوزته كمية قدرها (10 طن أعلاف دواجن) لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة وضبط (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة المنوفية ، وبحوزته كمية قدرها (7 طن أسمدة زراعية) لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول وضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة المواد الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الدقهلية ، وبحوزته كمية قدرها (2,48 طن سكر تموينى مدعم) مخصص ربطاً على البطاقات التموينية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم قام المذكور بتجميعه للإتجار به فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الدعم المقرر وضبط (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات) بمحافظة القاهرة وبحوزته كمية قدرها (21100 لتر مواد بترولية) قام بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الدعم المقرر.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (16) قضية بمضبوطات بلغت (163,115 طن "أرز شعير") .

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق .. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (5) قضايا بمضبوطات بلغت (75 قطعة "17 قطعة صوتية – 27 قطعة ضوئية – 31 قطعة ملصق" وضبط (6,47 طن "دواجن مجمدة - لحوم مجمدة") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة وضبط (1,125 طن "أسماك مجمدة") بدون بيانات مجهولة المصدر وغير صلالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل والرائحة ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ الأسماك) بمحافظة الشرقية وضبط (16,5 طن "بن") منتج نهائى ومستلزمات إنتاج معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات وهمية ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، ويشكل خطراً على الصحة العامة (5 ماكينة خط إنتاج وتعبئة) .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة البن) بمحافظة القاهرة.

وتمكنت الجهود من ضبط (5,64 طن "خل") معبأ داخل عبوات بدون بيانات مجهولة المصدر والمخصص للأغراض الصناعية ومحظور إستخدامه فى الأغراض الغذائية غير صالح للإستهلاك الآدمى ، ويشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (صاحب مخزن لتعبئة خل الطعام بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة وضبط (120000 قرص أدوية "محلية الصنع "فيتامينات – ضغط – سكر") بدون مستندات "مجهولة المصدر" (90000 قرص أدوية محلية الصنع "منشطات – مسكنات – ضغط – سكر – قلب") مهربة جمركياً وغير مسجلة بالجهات المختصة بدون مستندات مجهولة المصدر ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة .. تمهيداً لتقديمها للجمهور بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن داخل مركز طبى) بمحافظة القاهرة.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (46) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (19222 عبوة "سجائر - ومعسل" مختلفة الأنواع).