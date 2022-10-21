اليوم السابع
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الجريدة الرسمية تنشر أسماء المقبولين فى وظيفة ملحق بالسلك الدبلوماسى والقنصلى

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 06:44 م
الجريدة الرسمية تنشر أسماء المقبولين فى وظيفة ملحق بالسلك الدبلوماسى والقنصلى الجريدة الرسمية
كتب عبد الوهاب الجندى

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نشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 2652 لسنة 2022، والصادر عن وزارة الخارجية بتاريخ 19 أكتوبر 2022، والخاص بتعيين بعض الأشخاص في وظيفة ملحق بالسلك الدبلوماسي والقنصلي تحت الاخبار لمدة عامين.

وذلك بعد الاطلاع على قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، المعدل بالقانونين رقمي 69 لسنة 2009، و 26 لسنة 2018، وعلى لائحة شروط الخدمة بوزارة الخارجية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 1746 لسنة 1958.

وكذلك على قرار وزير الخارجية رقم 4014 لسنة 2009، الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 69 بتعدي بعض أحكام قانون نظام  السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 والقرارات المعدلة له وعلي قرار وزير الخارجية رقم 280 لسنة 2021، والصادر بتاريخ 16 فبراير 2021، بشأن عقد مسابقة لاختيار أفضل المرشحين لوظائف ملحقين بالسلك الدبلوماسي والقنصلي الذين تتوفر فيهم الصفات والعناصر اللازمة للتعيين في هذه الوظيفة والمتضمن شروط واختبارات المسابقة ونس النجاح في تلك الاختبارات.

وعلي النتيجة النهائية للاختبارات الحريرية والشفهية والحاسب الألي التي اجرت للمتقدمين في المسابقة المشارع اليها وعلى موازنة وزارة الخارجية للعام المالي 2022- 2032، تقرر تعيين الأسماء الواردة فأدناه

الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

 

أسماء المعنين
أسماء المعنين

 

 

 

باقي أسماء المعينين
باقي أسماء المعينين

 

باقي الأسماء
باقي الأسماء

 

 

 


قرار الخارجيه

الجريدة الرسمية

وظيفة ملحق بالسلك الدبلوماسي والقنصلي

وزارة الخارجية



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