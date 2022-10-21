التعليم: الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العامة 15% وليست 25%

كتب محمود طه حسين

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم أن الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العامة 15% كما هى، وليست 25% كما يردد البعض.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى 3 نوفمبر المقبل لانتهاء المديريات والإدارات التعليمية من اعتماد الإحصاء الاستقرارى لبيانات الفصول الدراسية والمدارس والطلاب وأعضاء هيئة التدريس للعام الدراسى الحالى 2022،2023، موضحة أنه يتم تحديث وتدقيق بيانات الطلاب على قاعدة البيانات المركزية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أكدت عدم منح طلاب المدارس التى تحتاج إلى صيانة إجازة مفتوحة من الدراسة، حيث شددت الوزارة على أنه تم توجيه المديريات التعليمية بضرورة عدم تشغيل أية مدرسة يوجد بها صيانة، إلا إذا كانت الأوضاع بها آمنة، والرجوع إلى الجهات المختصة فور استشعار أي خطر، يهدد أمن وسلامة الطلاب، والطالبات، وكافة العاملين بها.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن المدارس التى توجد فيها صيانة أو مشكلة فنية تهدد سلامة الطلاب يتم توزيع طلابها على مدارس مجاورة وقريبة بنفس جدول الحصص الدراسية.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم، وجهت بضرورة توزيع الطلاب أثناء الدخول والخروج من المباني المدرسية على عدة مخارج، بحيث يتم تخصيص مخرج لطلاب وطالبات الصفوف الأولى، ومخرج آخر لباقي الطلاب، والطالبات الأكبر سنًّا، مع مراعاة تسكين طلاب، وطالبات الصفوف الأولى بالأدوار السفلى؛ وذلك منعًا للتكدس، وحفاظًا على سلامة الطلاب.