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التحالف الوطنى للعمل الأهلى: ننظم معارض ملابس وأثاث للعرائس ولدينا 220 ألف مشروع

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 11:45 م
التحالف الوطنى للعمل الأهلى: ننظم معارض ملابس وأثاث للعرائس ولدينا 220 ألف مشروع التحالف الوطني للعمل الأهلي
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال محمود فؤاد عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، إن التحالف وقع وثيقة في مارس الماضي بين 24 جمعية ومؤسسة كبرى، والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويهدف التحالف أن يكون هناك تشاركية في العمل بين الجمعيات، وأصبح لها قاعدة بيانات قوية. 
 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، عبر قناة سي بي سي، مع الإعلامي جابر القرموطي، أن التكامل يظهر في المبادرات والقوافل الطبية، لافتا إلى أنه يتم تنظيم معارض ملابس لطلاب المدارس والجامعات ومعارض أثاث للعرائس غير القادرين. 
 
وتابع،"نقدم مشروعات صغيرة كتمكين اقتصادي بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعية، ولدينا على الأرض 220 ألف مشروع، وهي التي توفر فرص عمل"، موضحا أنه يتم تقديم دعم للمشروع ويتم متابعته على الأقل 3 سنوات.  
 

مانشيت

جابر القرموطي

التحالف الوطني



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