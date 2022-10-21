استطلاع: 60% من البريطانيين يواجهون صعوبة فى سداد القروض والفواتير

كتبت : نهال أبو السعود

قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية إن 8 ملايين شخص في المملكة المتحدة يعانوا لدفع فواتيرهم وسط ارتفاع معدلات التضخم التاريخية إلى أعلى مستوى لها منذ 40 عاما.

وفقا لمسح أجرته هيئة السلوك المالى (FCA)، فإن حوالي 7.8 مليون شخص يجدون "عبئًا ثقيلًا" لدفع فواتيرهم، حيث تكافح الأسر البريطانية الناس مع ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والوقود التي ارتفعت باستمرار في الأشهر الستة الماضية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الحرب في أوكرانيا.

وجدت هيئة السلوك المالي (FCA)، التي تنظم الأعمال التجارية في المملكة المتحدة أن حوالي 24 في المائة ، أو واحد من كل أربعة بالغين يواجه ضغوطًا مالية أو قد يجدون أنفسهم يعانون من صعوبات إذا عانوا من صدمات مالية.

أظهر الاستطلاع أيضًا أن 4.2 مليون شخص قد فاتتهم بالفعل المواعيد النهائية لسداد الفواتير أو سداد القروض ، على الأقل ثلاثة من الأشهر الستة التي سبقت إجراء المسح بين فبراير ويونيو من هذا العام.

قال شيلدون ميلز، المدير التنفيذي للمستهلك والمنافسة: "يُظهر بحثنا أن الناس في جميع أنحاء البلاد يكافحون لمواكبة فواتيرهم، إذا كنت تواجه صعوبات مالية فلا داعي للكفاح بمفردك، هناك نصائح مجانية متاحة بشأن الديون، وقد أخبرنا الشركات أنه يجب عليها العمل مع عملائها لحل أي مشاكل تتعلق بالدفع ".

وأظهر الاستطلاع أن 60 في المائة من البالغين في جميع أنحاء المملكة المتحدة يقعون تحت عبء ثقيل أو إلى حد ما عبء لمواكبة فواتيرهم، وهو ارتفاع بنحو 6 ملايين شخص منذ عام 2020.

وتأتي هذه النتائج في الوقت الذي أعلنت فيه رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس استقالتها يوم الخميس بعد أن واجهت خلال مسيرتها القصيرة اضطرابات سياسة واقتصادية هزت الأسواق المالية.