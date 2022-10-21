إصابة شخص بطلق نارى فى مشاجرة بمصر القديمة

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب شخص بطلق نارى في مصر القديمة، بعدما تعدى عليه تاجر استعان بـ3 عاطلين، لرفض المجنى عليه زواج التاجر من والدة المجنى عليه، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة النجدة، بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة بمنطقة مصر القديمة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث للمكان وعثر على شاب 20 عاما، مصاب بطلق نارى في الوجة وحالته حرجة وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وتاجر خردة بسبب رغبة الأخير في الزواج من والدة المجنى عليه، وتم القبض على أحد المتهمين َ،جاري البحث عن 3 آخرين وتحرر المحضر اللازم.

وقال شهود عيان إن المتهم يعمل تاجر خردة وكان يرغب في الزواج من والدة المجنى عليه وتقدم لخطبتها لكن الشاب المصاب رفض فقام المتهم بالأستعانة بـ3 بلطجية، واطلقوا النار من بندقية خرطوش على وجه المتهم مما تسبب في إصابته في وجهة، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج.