إزالة 69 حالة تعدى زراعى بالشرقية بمساحة 7 آلاف و578 متر مبانى و43 فدان

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إستمرار أعمال المرحلة الثالثه بالموجه الـ 20 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.



أشار المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة في تنفيذ إزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ 20 وأسفرت الحملات عن إزالة 59 حالة تعدي بمساحة 7 ألاف و 578 متر مباني و10 حالات تعدي بمساحه 43 فدان و16 قيراط أرض زراعية بنطاق المحافظة.

كما تم قطع المرافق عن 3 حالات تعدي على مساحة 425 بمركز الإبراهيمية وعدد 2 حالة تعدي على مساحة 350 متر ديرب نجم و3 حالات تعدي بمساحه 952 متر بمركز أبو حماد و13 حالة تعدي بمساحه 2572 متر بمركز فاقوس و3 حالات تعدي بمساحه 307 متر بمركز كفر صقر و2 حالة تعدي بمساحه 707 بمركز الحسينية وكذلك تم استرداد 7 حالات تعدي بمساحه 43 فدان و2 قيراط بمركز الحسينية.



شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزاله تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.





