إحالة عامل بمحطة وقود وراء سرقتها فى القاهرة للمحاكمة

قررت نيابة المعادى، إحالة عامل للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة محطة وقود كان يعمل بها.

ونجحت الداخلية في ضبط مرتكبى واقعة سرقة مبلغ مالى، من داخل إحدى محطات وقود السيارات بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الدخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة، من (مدير محطة لوقود السيارات بدائرة القسم)، بتضرره من (عامل بذات المحطة - مقيم بمحافظة الإسكندرية)، لقيامه بسرقة مبلغ مالى من داخل المحطة محل عملهما.

بإجراء التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى هروب المتهم إلى أصل بلدته بمحافظة الإسكندريــة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبصحبته شقيقه (عاطل)، وبحوزتهما (مبلغ مالى –هاتفين محمول)، وبمواجهه الأول اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب المغافلة إبان فترة عمله بالمحطة بالاشتراك مع شقيقه المذكور.

وبمواجهة شقيقه أيد ما سبق، وأضافا بإنفاقهما باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.