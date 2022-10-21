رسالة شكر للرئيس وهندعم السيسي لـ2030 يتصدران تويتر.. ومغردون يستعرضون إنجازات الدولة المصرية

تصدر هاشتاج رسالة شكر للرئيس، وهاشتاج هندعم السيسي لـ 2030 قائمة الأعلي تداولاً علي موقع التغريدات القصيرة تويتر، وسط تفاعل مرتفع من المغردون الذي وجهوا رسائل شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، واستعرضوا الإنجازات التى استطاعت الدولة المصرية تحقيقها خلال السنوات القليلة الماضية.

وتضمنت تغريدات المواطنين عبر الهاشتاج استعراض لمشروعات بمقدمتها حياة كريمة، بخلاف رسائل مصورة حرص المغردون علي توجيهها للتعبير عن حبهم وتقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما تصدر هاشتاج "معاك يا سيسي"، قائمة "التريند" على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، حيث أطلق مغردون هذا الهاشتاج، تعبيرا عن تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد الإنجازات التي تم تحقيقها على أرض الواقع خلال الفترة الماضية.

وشارك مغردون العشرات من الإنجازات المصرية الكبيرة التى تم تحقيقها على أرض مصر، ولمسها المواطن في الشارع المصري.