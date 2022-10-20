80 طالبا وطالبة يشاركون فى الكروس فيت بجامعة قناة السويس

الإسماعيلية - صبرى غانم

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن 80 طالب وطالبه شاركوا ببطوله الكروس فيت من بينهم ذوي الهمم، لافتاً إلى حصولهم على خمس جوائز مشيداً بطلاب كليتي التربية الرياضية والآداب والعلوم الإنسانية الحاصلين على أكبر عدد من المراكز .

جاء ذلك تعليقاً من رئيس الجامعة على تنظيم إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب لبطولة الكروس فيت علي مستوى كليات جامعه قناة السويس.

تأتي البطولة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس وبإشراف عام الدكتور محمد عبدالنعيم نائب رئيس الجامعة شئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور محمد غنيم منسق عام الانشطه بالجامعة، والدكتور أحمد كمال مستشار اللجنه الرياضية بالجامعة وبحضور الدكتور محمد عبد الجواد منسق عام المدن الجامعية، وبتنظيم عبدالله عامر مدير عام رعايه الشباب و محمد أمام مدير النشاط الرياضي وفريق العمل بالإدارة.

و قام الدكتور محمد عبد النعيم بتوزيع الجوائز على الطلاب الفائزين متمنياً لطلابه الاستمتاع والفوز بالانشطة الطلابية والاستعداد الجاد للمشاركة فى البطولات القمية .

وأعلن " عبد النعيم المراكز الأولى والتى جاءت على النحو التالى فاز بالمركز الأول "طلاب " يوسف حسن كلية تربية رياضية، بينما جاء في المركز االثاني عبد الرحمن إشرف كلية تربية رياضية فيما حصل مؤمن أشرف كلية تجارة على المركز الثالث

وفى منافسات الطالبات حصلت دنيا محمد كلية تربيه رياضية عى المركز الاول ثم جاءت الاء احمد في المركز الثاني كلية التربية الرياضية وبالمركز الثالث وعد علي كلية التربية الرياضية

أما عن مراكز الطلاب من ذوي الهمم فقد حصل الطالب أحمد عادل كلية الألسن على المركز الأول ثم جاء محمد جمال كلية الاداب والعلوم الإنسانية بالمركز الثانى و محمد رمضان كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمركز الثانى مُكرر ثم فى المركز الثالث جاء محمد وليد كلية الآداب، وعن مراكز طالبات من ذوى الهمم فقد جاءت بالترتيب كالتالي إسراء محمد كلية الآداب والعلوم الإنسانية مركز أول ثم مريم محمد كلية الأداب و العلوم الإنسانية مركز ثاني .