اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير المالية البريطانى: لا أعتزم الترشح لزعامة حزب المحافظين

الخميس، 20 أكتوبر 2022 03:37 م
وزير المالية البريطانى: لا أعتزم الترشح لزعامة حزب المحافظين ليز تراس
أ.ش.أ

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أكد وزير المالية البريطاني جيرمي هانت اليوم الخميس، أنه لا يعتزم الترشح لزعامة حزب المحافظين؛ وليصبح رئيسا لوزراء المملكة المتحدة.

وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي.) أن هذه التطورات تأتي بعد دقائق قليلة من إعلان ليز تراس استقالتها من رئاسة حزب المحافظين؛ وهو ما يجعلها أقصر رئيس وزراء خدمة في تاريخ المملكة المتحدة.

وقالت تراس إنها تحدثت إلى الملك تشارلز لتقديم استقالتها، مضيفة أنها ستظل رئيسة للوزراء لحين اختيار خلف لها.

وقد التقت تراس - في وقت سابق اليوم - برئيس لجنة 1922 السير جراهام برادي، واتفقا على أنه سيكون هناك انتخابات في غضون الأسبوع المقبل.

وقد عين جيريمي هانت وزيرا للمالية في بريطانيا يوم 14 أكتوبر الجاري، وذلك خلفا لكواسي كوارتنج الذي أقيل من منصبه.

وشغل هانت عدة مناصب حكومية سابقة بما فيها وزيرا للثقافة في عام 2010 ووزيرا للصحة في عام 2012 كما تولى هانت منصب وزير الخارجية في عام 2018.

وكان هانت أيضا مرشحا سابقا لتولي رئاسة حسب المحافظين.

 


وزير المالية البريطانى

حزب المحافظين

ليز تراس

استقالة ليز تراس

استقالة رئيسة الوزراء البريطانية



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