ليز تراس تعلن استقالتها من رئاسة وزراء بريطانيا بعد 6 أسابيع من ولايتها

كتبت: نهال أبو السعود

أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس استقالتها من منصبها بعد 6 أسابيع من توليها مهام منصبها ، وذلك فى كلمة لها منذ قليل.

وأكدت تراس فى كلمتها أنه ستكون هناك انتخابات للقيادة في غضون أسبوع، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

وقالت ليز تراس: "توليت العمل في وقت تعاني فيه البلاد من مشكلات كثيرة، والعمال قلقون من كيفية دفع الفواتير، والحرب الروسية الأوكرانية تهدد أمننا القومي، وسط كل هذا تم انتخابي خلال تلك الفترة الصعبة، وتعطلت البلاد لفترة طويلة بسبب النمو الاقتصادي المنخفض". وأضافت تراس: "تحدثت اليوم مع الملك تشارلز لإخطاره باستقالتي، واتفقت على إجراء تصويت، وسأظل أعمل كرئيسة للوزراء حتى يتم اختيار ممثل آخر للحزب". وقالت إن حكومتها "دفعت فواتير الطاقة"، بالإضافة إلى ضرائب منخفضة النمو.

يأتي ذلك بعد أن دخل رئيس لجنة عام 1922 ، السير جراهام برادي ، مقر داونينج ستريت لعقد اجتماع أزمة مع رئيس الوزراء ، يليه رئيس الحزب جيك بيري.