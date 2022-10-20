ننشر أسماء 15 مصابا فى حادث تصادم سيارتين بقنا

قنا صابر سعيد

أصيب 15 شخصًا، اليوم الخميس، فى حادث تصادم سيارتين بطريق "قفط - قوص" الزراعى جنوبى قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد، تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل، بطريق قفط - قوص الزراعي، وأسفر الحادث عن إصابة 15 شخصًا، بجروح وكدمات وكسور متفرقة بالجسم.

وتبين إصابة كل من هند جمال أحمد، تبلغ من العمر 33 عامًا، من نقادة، وعبدالرحمن علي محمد، يبلغ من العمر 22 عامًا، من قوص، ومصطفى محمد عبدالله، يبلغ من العمر 22 عامًا، من قوص، وآمال سعيد كمال، يبلغ من العمر 5 أعوام، من نقادة، وأحمد سعيد كمال، يبلغ من العمر 11 عامًا، من نقادة، وشادى سعيد كمال، يبلغ من العمر 8 أعوام، من نقادة، ونسمة عبدالصبور حداد، تبلغ من العمر 11، من المسيد بقوص، وصباح محمد عبادي، تبلغ من العمر 45 عامًا، من المحروسة، ويمنى صادق عبدالعزيز، تبلغ من العمر 20 عامًا، من قوص، وعلي محمود شحات، يبلغ من العمر 48 عامًا، من الشعراني بقوص، ومحمد علي أحمد، يبلغ من العمر 75 عامًا، من المسيد بقوص، ومحمود حسن سعد، يبلغ من العمر 28 عامًا، من المسيد، وعفاف محمد عبدالباقي، تبلغ من العمر 35 عامًا، من المسيد بقوص.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.