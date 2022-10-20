نشوب حريق فى باخرة بأسوان.. وسيارات الإطفاء تحاول السيطرة

أسوان - عبد الله صلاح

اندلع حريق فى إحدى البواخر بالمرسى المجاورة لنادي التجديف بكورنيش النيل بمدينة أسوان، صباح اليوم الخميس، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق وتم إخلاء الركاب، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتلقى اللواء أشرف عبدالله، مدير أمن أسوان، إخطارًا من وحدة النجدة يفيد بنشوب حريق في إحدى البواخر الراسية بجوار نادي التجديف بكورنيش النيل، ووجه على الفور بدفع 3 سيارات إطفاء و2 مراكب إطفاء نهرية للسيطرة على الحريق وتم إخلاء الركاب من الباخرة ، كما تم الدفع بـ3 سيارات إسعاف لإجراء الإسعافات الأولية.

وانتقل رجال المباحث وشرطة السياحة إلى مكان الواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها للوصول إلى أسباب اندلاع الحريق.







