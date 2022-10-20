مياه سوهاج تستعرض تقييم أداء الربع الأول من العام وتكرم المحصلين المتميزين

سوهاج - عمرو خلف

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج اجتماعا موسعا ضم رؤساء القطاعات والأفرع والمديرى العموم لعرض تقرير تقييم الأداء للربع المالى من العام الجارى، والذى يستهدف عرض الأداء التشغيلى لكافة مهام الشركة والتى تشمل الأداء المالى والتجارى والإدارى والفنى والدعم والتخطيط وقياس مدى رضا خدمة العملاء.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أن التقييم يستهدف ايضا تحديد نقاط القوة والضعف الخاصة بكافة العمليات والمهام بالشركة للتغلب على نقاط الضعف واستغلال نقاط القوة فى رفع مستوى التطور فى الأداء التشغيلى وذلك عن طريق الرصد الدورى لمستويات الأداء بمجموعة من المؤشرات وكذلك الوقوف على الوضع الحالى للشركة واصدار التوصيات اللازمة لتحسين وتطوير الأداء .

وعلى هامش الاجتماع تم تكريم المحصلين المتميزين والذين بلغت نسب تحصيلهم 100% خلال العام المالى 2021/2022 وكذلك الذين بلغت نسب تحصيلهم 100% خلال الربع الأول من العام المالى الجارى 2022/2023 وذلك عرفانا بالجهود المتفانية للعاملين وتشجيعاً لهم ولجميع العاملين على بذل المزيد من الجهد لتحقيق اهداف الشركة فى توفير كوب مياه نظيف والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحى.