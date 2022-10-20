مليار و187 مليون دولار صادرات مصر لأكبر 5 دول يوليو الماضى

كتب: مدحت عادل

حققت الصادرات المصرية إلى أكبر 5 دول ارتفاعا ملحوظا في الفترة الأخيرة وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت القيمة الإجمالية لصادرات مصر نحو مليار و187 مليون دولار في شهر يوليو الماضي، بينما كانت نحو 676 مليون و500 ألف دولار في شهر يوليو عام 2021، بزيادة بلغت نحو 510 مليون و932 ألف دولار.

وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن أكبر 5 دول استوردت منها مصر تضمنت كلا من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا والمملكة العربية السعودية.

وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى إيطاليا نحو 259 مليون و765 ألف دولار، مقابل 195 مليون و881 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 63 مليونا و884 ألف دولار، يليها اسبانيا بقيمة بلغت 233 مليون و96 ألف دولار في يوليو الماضي، مقابل نحو 156 مليون و53 ألف دولار في نفس الفترة عام 2021، بزيادة بلغت نحو 77 مليون و43 ألف دولار.

وشملت القائمة أيضا الصادرات المصرية إلى فرنسا وبلغت قيمتها 226 مليون و155 ألف دولار في يوليو الماضي، مقابل 74 مليون و909 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 151 مليون و246 ألف دولار، ثم الصادرات إلى المملكة العربية السعودية وبلغت قيمتها نحو 160 مليون و507 ألف دولار، مقابل 151 مليون و14 ألف دولار، خلال فترة المقارنة بزيادة بلغت نحو 9 ملايين و493 ألف دولار.