اليوم السابع
Ads
الخميس، 20 أكتوبر 2022 12:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مصر تطالب بالوقف الفورى للاعتداءات والعنف فى الأراضى الفلسطينية

الخميس، 20 أكتوبر 2022 10:19 ص
مصر تطالب بالوقف الفورى للاعتداءات والعنف فى الأراضى الفلسطينية وزير الخارجية سامح شكري
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طالبت وزارة الخارجية فى بيان لها اليوم، الخميس، بضرورة الوقف الفوري للاعتداءات لمتكررة من قبل الاحتلال الإسرائيلي فى الأراضي الفلسطينية علي مدار الأيام القليلة الماضية.
 
وقال بيان الوزارة : تتابع جمهورية مصر العربية بقلق بالغ تطورات الوضع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة بعدد من مدن الضفة الغربية وفى محيط المسجد الأقصى على مدار الأيام الماضية، وما تشهده من اعتداءات واستفزازات إسرائيلية متواصلة،  وتصعيد خطير فى حدة ووتيرة العنف.
 
وطالبت مصر بحسب البيان بالوقف الفورى للحلقة المفرغة للعنف والاعتداءات والاستفزازات القائمة، وتوفير الحماية للمدنيين الذين تتعرض حياتهم ومقدراتهم للمخاطر يوما بعد يوم. 
 
وتحث جمهورية مصر العربية القوى الدولية الكبرى، وشركاء ورعاة عملية السلام التاريخيين، بتحمل مسئولية وقف العنف والتحرك العاجل لتهدئة الوضع من اجل تشجيع الجانبين الاسرائيلى والفلسطيني لاستئناف عملية السلام.

وزاره الخارجيه

اخبار مصر

اخبار فلسطين

الاراضي الفلسطينيه

الاحتلال الاسرائيلي



الموضوعات المتعلقة

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال

الخميس، 20 أكتوبر 2022 09:24 ص

الرئاسة الفلسطينية: حصار الاحتلال الاسرائيلي لـ "نابلس" بمثابة إعلان حرب

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 09:15 م

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 09:01 ص

الاحتلال الإسرائيلى يواصل حصار "نابلس" لليوم الثامن ويكبدها خسائر اقتصادية فادحة

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 01:00 م

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وقوات الاحتلال تعتدى على المرابطات

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 10:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة