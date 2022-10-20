اليوم السابع
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الخميس، 20 أكتوبر 2022 05:26 م
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مصرع شخص تحت عجلات قطار فى المنوفية

الخميس، 20 أكتوبر 2022 04:21 م
مصرع شخص تحت عجلات قطار فى المنوفية جثة
المنوفية -فريق المحافظات

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لقى شخص مصرعه تحت عجلات قطار بالقرب من محطة قطار الباجور بمحافظة المنوفية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى مدير أمن المنوفية إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية، أثناء عبورها من مكان غير مهيأ للعبور، واصطدامها بالقطار ما أسفر عن مصرع قائدها.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمعاينة الحادث وتم نقل الجثة إلى مستشفى الباحور، لمعرفة هويتها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


محافظة الدقهلية

أمن الدقهلية

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