مصرع ربة منزل وإصابة نجلها بحريق شقة سكنية فى العبور

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية بالطابق السادس بعقار بمنطقة حى المجد دائرة قسم شرطة أول العبور، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وأسفر الحريق عن مصرع ربة منزل إثر تعرضها لحالة اختناق، وإصابة نجلها، وجرى نقل الجثة والمصاب لأحد المستشفيات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وانتدبت المعمل الجنائى لبيان سبب الحريق، والتصريح بدفن المتوفاة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بشقة سكنية بعقار بحى المجد دائرة قسم شرطة أول العبور.



على الفور جرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بشقة سكنية بعقار بالطابق السادس، وأسفر الحريق عن مصرع ربة منزل، وإصابة نجلها، وجرى نقلهم للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.