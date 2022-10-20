مشاورات فلسطينية –أردنية ول التطورات السياسية والميدانية في فلسطين

كتب أحمد جمعة

أطلع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الخميس، أعضاء المجلس المتواجدين في الأردن، على آخر التطورات السياسية والميدانية على الساحة الفلسطينية، خلال اجتماع عقد بمقر المجلس في العاصمة الأردنية عمان.

وبحث الاجتماع – بحسب وكالة وفا - تعزيز دور ومكانة المجلسين الوطني والمركزي، وإعادة بناء العلاقات البرلمانية الثنائية بين فلسطين ودول العالم الصديقة عبر برلماناتها، بما يمكّن من تفعيل العلاقات المتينة والتاريخية بيننا وبين أصدقائنا التاريخيين.

وثمن روحي فتوح مبادرة جمهورية الجزائر بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، لإنجاح المصالحة الفلسطينية والتوقيع على إعلان الجزائر، مؤكدا ضرورة البناء على هذا الإعلان ووضع الآليات للمضي قدما.