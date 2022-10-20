مستشار الألمانى: تحررنا من الاعتماد على الغاز الروسى.. وموسكو لم تعد شريكا

فاطمة شوقى

أكد المستشار الألمانى أولاف شولتز أن بلاده "حررت نفسها من التبعية" للغاز الروسى، وأن ألمانيا مستعدة لفصل الشتاء المقبل.

جاء ذلك خلال تقديم المستشار الألمانى للبيان الحكومى أمام البرلمان (بوندستاج)، اليوم الخميس، قبيل بدء قمة الاتحاد الأوروبى فى بروكسل.

وقال شولتز أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين استخدم "الجوع والطاقة" كأسلحة، مؤكدا أن روسيا لم تعد شريكا تجاريا موثوقًا به فى عهد بوتين.

وأضاف: "بوتين كان يأمل فى أن يبتزنا عن طريق إمدادات الغاز لكنه ارتكب خطأ وسنستطيع أن نجتاز الشتاء هذا العام.. لقد حررنا أنفسنا من التبعية للغاز الروسى ومستعدون لفصل الشتاء"، مؤكدًا أن بلاده لديها ما يكفى من موارد الطاقة للأشهر المقبلة، على الرغم من وقف توريدات الغاز الروسى، وأنه يفعل كل ما بوسعه لتجاوز نسبة مستوى الملء لخزانات الغاز التى تقدر بـ95%.

وأشار شولتز إلى تدفق الغاز من فرنسا إلى ألمانيا لأول مرة منذ أسبوع، والعمل على توسيع محطات الغاز الطبيعى المسال بسرعة، فضلًا عن الانتهاء من عقود التوريد الجديدة واتخاذ قرار بتمديد العمل بثلاث محطات نووية بشكل مؤقت، إلى جانب محطات الفحم، مؤكدا فى الوقت نفسه التزامه بأهداف المناخ المعلنة.

وشدد على ضرورة تنسيق الاتحاد الأوروبى مع الدول المنتجة للغاز مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والنرويج، والتى تتضامن مع أوروبا فى الوقوف إلى جانب أوكرانيا، للسيطرة على سعر الغاز.

وأكد شولتز دعمه الكامل لأوكرانيا، لافتا إلى أنه تم تغطية الاحتياج المالى لكييف حتى نهاية العام بشكل عملي.

وقال المستشار الألمانى، إن بلاده سوف تدرب سرايا أوكرانية كاملة تضم ما يصل إلى خمسة آلاف جندى، وذلك حتى الربيع المقبل، مشيرا إلى اتفاق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى يوم الإثنين الماضى على مهمة تدريب نحو 15 ألف جندى أوكرانى، والتى ستكون ألمانيا أحد مقراتها، داعيا لتكثيف التنسيق الأوروبى والدولى فى الدعم العسكرى لأوكرانيا.