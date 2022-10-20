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مدبولى: مصنع الرمال السوداء تعظيم لاستغلال ما نمتلكه من ثروات.. "اليوم السابع"

الخميس، 20 أكتوبر 2022 07:00 م
مدبولى: مصنع الرمال السوداء تعظيم لاستغلال ما نمتلكه من ثروات.. "اليوم السابع" اليوم السابع

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تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، مدبولى: مصنع الرمال السوداء تعظيم لاستغلال ما نمتلكه من ثروات.. رئيس الوزراء: لقاء الرئيس السيسى برجال الأعمال يؤكد حرص الدولة وقياداتها على دعم مختلف الأنشطة الاقتصادية.

 

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اليوم السابع

الحوار الوطنى

مصنع الرمال السوداء




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