مدبولى: مصنع الرمال السوداء تعظيم لاستغلال ما نمتلكه من ثروات.. "اليوم السابع"

تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، مدبولى: مصنع الرمال السوداء تعظيم لاستغلال ما نمتلكه من ثروات.. رئيس الوزراء: لقاء الرئيس السيسى برجال الأعمال يؤكد حرص الدولة وقياداتها على دعم مختلف الأنشطة الاقتصادية.

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