محافظ قنا يفتتح حديقة عامة بمدينة دشنا ضمن مبادرة "100 مليون شجرة"

قنا - صابر سعيد

افتتح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا الحديقة العامة بمدينة دشنا، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة"، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لمواجهة ظاهرة التغيّر المناخي وتحسين الهواء والصحة العامة للمواطنين، وذلك فى ضوء استضافة مصر لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخCOP27، المقرر انعقادها خلال الشهر المقبل بمدينة.

وأوضح محافظ قنا، أنه تم إنشاء الحديقة بالجهود الذاتية، على مساحة 1600 م، وتم زراعتها بالنجيل الطبيعى، وأشجار الفيكس، والورود، والنخيل الملوكى، مشيرا إلى أنه سيتم فتح الحديقة أمام المواطنين على مدار اليوم ، لتكون متنفسا لهم على مدار العام وفى الأعياد والمناسبات.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بتنفيذ مبادرة "100 مليون شجرة"، بهدف مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، وتوفير رئة خضراء بمساحات كبيرة بالمدن، لتحسين نوعية الهواء، وتحسين الصحة العامة للمواطنين، فضلا عن دور الأشجار فى خفض درجات الحرارة ومكافحة التصح.



الحديقة العامة



الحديقة العامة