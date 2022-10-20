محافظ قنا يشهد التشغيل الجزئى لمحطة صرف نجع سعيد بدشنا ضمن حياة كريمة

قنا صابر سعيد

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، التشغيل الجزئي تمهيدا لدخول الخدمة لمحطة رفع صرف صحي قرية نجع سعيد التابعة لمركز دشنا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك بحضور الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمهندس محمد علي، رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة برنامج التنمية المحلية، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، والمهندس عماد الذوق، وعدد من طلبة وطالبات جامعة جنوب الوادي.

استمع محافظ قنا وطلاب وطالبات الجامعة، إلى شرح من رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي للمخطط العام لصرف صحي مركز دشنا الجاري تنفيذه ضمن مبادرة حياة كريمة، بالإضافة إلى شرح تفصيلي علي أرض الواقع لمشروع محطة صرف صحي نجع سعيد والمقامة علي مساحة 700 متر مربع وتبلغ الطاقة الاستيعابية لها 75 لتر لكل ثانية بتكلفه إجمالية بلغت حوالي 75 مليون جنيه وسوف تخدم المحطة 20 ألف مواطن من اهالي القرية، ويتكون المشروع من محطة رفع وشبكات انحدار أقطار من 200 الي 600 مم وبطول 20 كيلو و544 متر وخط طرد بطول كيلو و500 متر.

وأكد محافظ قنا، علي أهمية تعريف طلاب الجامعة بتلك المشروعات على أرض الواقع وتوضيح الاستراتيجية التى تستهدفها المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى محافظة قنا، بهدف غرس قيمة الانتماء والولاء لدى الشباب والنشء.