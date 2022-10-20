محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف بالمحلة وسمنود وطنطا

الغربية فريق المحافظات

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الخميس، بجولة موسعة فى المحلة الكبرى وسمنود وطنطا، وذلك ضمن جولات المحافظ المستمرة والدورية بمراكز ومدن المحافظة للوقوف على المشروعات الجارية ومتابعة الأعمال الدورية للمراكز والأحياء، رافقه خلالها الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، واللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، وأحمد مغاوري رئيس حي أول المحلة، وسعد نصر رئيس حي ثان المحلة، ورضا قويطة رئيس مركز ومدينة سمنود .

بدأت الجولة بمدينة المحلة الكبرى، والتي تفقد فيها أعمال إنشاء كورنيش المحلة والمقام بطول 6.8 متر وعرض 18 مترا على ثلاث مراحل، والذي سيشهد افتتاح محور دائري حول مدينة المحلة لفك الكثافات المرورية داخل المدينة، إلى جانب ربط المجمع الصناعي بالطريق الدائري المحلة - سمنود وتوفير متنفس حضاري لأهل المحلة.

كما تابع محافظ الغربية أعمال الرصف الجارية بشوارع مدينة المحلة من خلال جولة تفقدية بشوارع سعد محمد سعد، شارع أبو الفضل ، كما تابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات في عدد من الشوارع منها ميدان أبو الفضل، شارع الشرطة، شارع سامي، ميدان الشون وشارع الجيش مشددا على إزالة كافة الإشغالات أول بأول وعدم السماح بتواجدها، وأختتم المحافظ جولته بالمحلة الكبرى بتفقد أعمال التطوير بمصنع القمامة بالمحلة .

واستكمل المحافظ الجولة بمدينة سمنود والذي تفقد فيها مسار العائلة المقدسة، كورنيش سمنود الجديد والذي سيمثل متنزه ومتنفس جديد وحضاري لمدينة سمنود إلى جانب فتح محور مروري جديد من طريق المحلة - سمنود إلى وسط المدينة مما سيحقق سيولة مرورية وفك الكثافة المرورية التي يعاني منها مدخل المدينة، وذلك بطول 3 كم وعرض 6 متر بتكلفة مالية 47,7 مليون جنيه.

كما تفقد رحمي أعمال رصف طريق مدخل بهبيت الحجارة وأعمال الرصف والتطوير بمحيط الجامعة التكنولوجية، وأنهى المحافظ جولته بتفقد أعمال الرصف الجارية بشارع الحياة بمنطقة الإستاد بطنطا .