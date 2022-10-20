محافظ الشرقية يُقرر إحالة معلمين متغيبين عن عملهم للتحقيق

الشرقية - إيمان مهنى

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إحالة عدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمدارس التابعة للإدارات التعليمية المختلفة للتحقيق ، لعدم إلتزامهم بالحضور بمقر عملهم وغير محرر لهم خطوط سير أو مأموريات بما يفيد الغياب وكذلك ترك العمل بسجلات الحضور والإنصراف.

وكان عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، قد تقدم بتقرير للعرض على المحافظ يتضمن نتيجة مرور اللجان المشكلة من إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام على عدد من المنشآت التعليمية المختلفة لمتابعة إنتظام العاملين بالمدارس والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة وأسفرت أعمال اللجان عن رصد الآتي : عدم تواجد 4 من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدرسة النصر الإبتدائية ( الفترة المسائية ) التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب ونسبة حضور التلاميذ 74% .

و4 من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدرسة العبسي للتعليم الأساسي التابعة لإدارة بلبيس التعليمية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب ونسبة حضور التلاميذ 93% .

و6 من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدرسة الثانوية الصناعية بنات التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب ونسبة حضور التلاميذ 93.2%.

و17 من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدرسة الفردوس الإبتدائية ( فترتين صباحية ومسائية) التابعة لإدارة بلبيس التعليمية بما يفيد ترك العمل ونسبة حضور التلاميذ 83% .

وعدم تواجد 6 من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدرسة ملك ناصف الإبتدائية التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية بما يفيد ترك العمل ونسبة حضور التلاميذ 41%.

ليقرر المحافظ إحالة غير الملتزمين إلى التحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم في المخالفات الواردة بالتقرير لإتخاذ ما يلزم قانوناً وذلك لإعادة الإنضباط للعملية التعليمية.

أكد المحافظ على وكيل وزارة التربية والتعليم بتفعيل دور لجان المتابعة والمرور المفاجئ على المنشآت التعليمية بمختلف مراكز ومدن وقري المحافظة لإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين بها ومتابعة نسب حضور التلاميذ وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.