محافظ الدقهلية يحيل 97 محضرا بمخالفات المخابز والأسواق للنيابة العامة

الدقهليه شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجارى والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة

وفى هذا الصدد قال محافظ الدقهلية، إن الحملات التموينية التى تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية أسفرت عن تحرير 97 محضرا فى مجال المخابز والأسواق والمحلات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التى تم تنفيذها بعدد من مراكز المحافظة، ووجه "مختار" لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة فى المحاضر المشار إليها..

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين، أن الحملات التى تم تنفيذها شملت المرور على الاسواق والمخابز بنطاق مراكز ومدن ميت غمر والسنبلاوين وطلخا ودكرنس والمنصورة وتمى الأمديد وأجا، وأضاف أنه بالتنسيق مع الدكتور السيد حسنين وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية تم المرور على محلات الجزارة، وأن المحاضر التى تم تحريرها عبارة عن 38 محضر نقص وزن، و13 محاضر مواصفات، و3 محاضر عدم إعطاء بون للمواطنين، و8 محاضر تصرف فى دقيق والكمية المضبوطة (107 شيكارة)، و5 محاضر توقف عن الإنتاج بدون إذن، و1 محضر عدم نظافة أدوات العجين. و1 محضر عدم وجود قائمة، و1 محضر عدم وجود سجل، و1 محضر تجميع بطاقات تموين بعدد (284 بطاقة)، و4 محاضر عدم اعلان عن الاسعار، و1 محضر بيع بأزيد من السعر (سجائر)، و4 محاضر سلع مجهولة المصدر، 9 محاضر ذبح خارج السلخانة، و1محضر سلع غير صالحه للاستهلاك الآدمى، و7 محاضر للمزارعين لعدم توريد أرز الشعير، وقال انه تم التحفظ على 9 طن خامات بلاستيك، و144 قطعة صابون، و179عبوة أدوية بيطرية، و120 كجم لحم مفروم وسجق ودهون غير صالحه للاستهلاك الآدمى و200 كجم لحوم مذبوحة خارج السلخانة و9 أطنان أرز شعير لم يتم توريدها وأضاف انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتوفير إحتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن بالمحافظات.