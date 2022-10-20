محافظ أسوان: إجراءات صارمة ضد أى جهة تقوم بالحفر فى الشوارع دون تصريح

أسوان - عبد الله صلاح

قرر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اتخاذ إجراءات صارمة مع توقيع الغرامات المشددة على أى جهة حكومية أو شركة قطاع خاص أو مقاول أومواطن يقوم بالحفر فى الشوارع والطرق الرئيسية أو الفرعية دون الحصول على تصريح بذلك من مركز المعلومات الجغرافية لشبكات المرافق التابع للمحافظة، وهو الذى يتوازى مع عدم تعطيل المشروعات الجارية.

جاء ذلك أثناء أجتماع متابعة التكليفات التى يقوم بها مركز المعلومات والتحول الرقمى، بحضور الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ، والعميد أحمد دنش مدير عام المركز، وأيضا وليد البلبوشى مدير مركز المعلومات الجغرافية لشبكات المرافق ( GIS ).

واستعرض مدير مركز المعلومات الجغرافية لشبكات المرافق ( GIS ) وفريق عمله، خلال الاجتماع، الجهود التى بذلت خلال الآونة الأخيرة لنقل التجربة الرائدة لمحافظة أسوان فى التحول الرقمى لمدينة شرم الشيخ للمساهمة فى إنجاح فاعليات مؤتمر قمة المناخ فى 27 نوفمبر القادم، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث تم إنجاز أعمال الكشف عن شبكات المرافق العامة بنسب تترواح ما بين 55 % إلى 100 % ب 3 قطاعات، كما تم تقديم الدعم الفنى والرصد الميدانى والرفع المساحى التجهيز والتدريب، علاوة على إنشاء قاعدة البيانات، كما سيتم إستكمال مهمة فريق عمل المركز عقب انتهاء المؤتمر.

ووجه اللواء أشرف عطية إلى الإستمرار فى دعم المركز للأستمرار فى مهمته للكشف والرصد والرفع الميدانى لشبكات المرافق العامة لكافة المناطق المستهدفة بمدن المحافظة بعد الانتهاء من مشروعات إحلال وتجديد البنية التحتية بمدينتى أسوان وإدفو، مؤكدا على أنه من أجل تحقيق المستهدف من إطلاق تطبيق عين المواطن فى إطار مشروع التحول الرقمى، سيتم تفعيل النسخة الثانية للتطبيق ليصبح هناك إستدامة لآلية الرقابة على الأداء التنفيذى من خلال المتابعة والتأكد من إيجاد حل جذرى للمشاكل والمطالب الجماهيرية الواردة فى بلاغات المواطنين عنها مع محاسبة المسؤلين فى حالة التقصير، تحقيقًا للشفافية والمصداقية.