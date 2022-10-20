محافظة دمياط تقرر رفع كثافة الفصول بالمدارس الرسمية المتميزة

دمياط - فريق المحافظات

قررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط رفع كثافة الفصول بالمدارس الرسمية المتميزة للغات لتصل إلى 45 طالبا، وذلك نزولا لرغبة أولياء الأمور.



ومن جانبه أكد على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط أن قرار محافظ دمياط جاء بما لا يخل بمعايير الجودة لضمان انتظام سير العملية التعليمية، لافتا إلى وجود دراسة تم تقديمها قبل اتخاذ هذه القرارات من أجل الحفاظ على عدم التكدس داخل الفصول والنسب المقررة.



وأضاف وكيل تعليم دمياط أنه ستتم متابعة أعمال التنفيذ بالمدارس وكذلك عمليات التحويلات، مؤكدا ضرورة مراعاة البعد الاجتماعى والأسرى أثناء استقبال طلبات التحويل.