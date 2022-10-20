ماذا يحدث لجسمك عندما تعاني من نقص الحديد؟

كتب – حسام الشقويرى

يعد نقص الحديد أحد أكثر العيوب الغذائية شيوعًا في جسم الإنسان، والحديد هو المعدن الضروري لإنتاج الهيموجلوبين، وهو بروتين يساعد خلايا الدم الحمراء على توصيل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم. لذلك ، إذا كان جسمك يفتقر إلى الهيموجلوبين ، فلن تحصل الأنسجة والعضلات على كمية كافية من الأكسجين، مما يعيق عمل الجسم بشكل أكبر، وتُعرف هذه الحالة بفقر الدم، وفقا لما نشره موقع food.ndtv

بعض العلامات التي تدل على أن جسمك يُظهر أنك تعاني من نقص الحديد.

1. إرهاق غير عادي

إذا كنت تشعر بالإرهاق طوال الوقت وتتعب بسهولة، فهناك احتمال أن تكون مصابًا بنقص الحديد.

.2. ضيق في التنفس

عندما يكون الهيموجلوبين منخفضًا في جسمك ، تكون مستويات الأكسجين منخفضة، مما يعني أن عضلاتك لا تحصل على كمية كافية من الأكسجين.

3. شحوب الجلد

يمكن أن يكون الجلد المشوه والباهت من الأعراض الشائعة لنقص الحديد. يعطي الهيموجلوبين الدم لونه الأحمر ، لكن نقص الحديد يمكن أن يجعل الدم أقل احمرارًا. هذا يجعل البشرة تبدو شاحبة وباهتة. يمكن أن يكون البهتان في أظافرك ولثتك ووجهك وجسمك بشكل عام

4 - متلازمة بيكا هي اضطراب في الأكل يؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول الأشياء غير الصالحة للأكل ، بدءًا من العملات المعدنية إلى الملابس وأعقاب السجائر إلى المنتجات الخشبية وحتى الإبر. هذه الحالة أكثر شيوعًا عند الأشخاص المصابين بنقص الحديد

.5. تساقط الشعر

عندما تفشل بصيلات الشعر في الحصول على ما يكفي من الأكسجين ، فإنها تدخل في وضع الراحة ويبدأ الشعر في التساقط ولا ينمو مرة أخرى حتى تحصل على ما يكفي من الأكسجين. إذا كنت تعاني من تساقط الشعر المفرط ، فمن المحتمل أنك تعاني من نقص الحديد.